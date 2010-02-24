Требуется программист, хорошо владеющий PHP, знающий архитектуру движков DLE и Joomla 1.5, и имеющий опыт написания компонентов для Joomla 1.5.

Требуется разработать конвертер базы данных DLE в Joomla в виде компонента. Требуется сконвертировать категории и посты. На вход подается sql-дамп базы данных DLE. Указывается ID секции (где будем создавать категории), ID автора, опция рандомизация даты постов в указанном диапазоне, опция чистки постов по регулярным выражениям от лишних тегов. Далее конвертер автоматически создает категории в нужной секции и переносит посты.

Оплата по WebMoney после демонстрации работоспособности компонента.

Связь по ICQ. СРАЗУ ПИШИТЕ, какой опыт работы, знаете ли данные движки на уровне разработчика и умеете ли писать Joomla-совместимые компоненты!

ТЗ и тестовый SQL-дамп с DLE-базой вышлю на почту.

Срок работы 1 день.

http://finik45.ru