Конвертер базы данных DLE в Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок145 просмотров

Требуется программист, хорошо владеющий PHP, знающий архитектуру движков DLE и Joomla 1.5, и имеющий опыт написания компонентов для Joomla 1.5.

Требуется разработать конвертер базы данных DLE в Joomla в виде компонента. Требуется сконвертировать категории и посты. На вход подается sql-дамп базы данных DLE. Указывается ID секции (где будем создавать категории), ID автора, опция рандомизация даты постов в указанном диапазоне, опция чистки постов по регулярным выражениям от лишних тегов. Далее конвертер автоматически создает категории в нужной секции и переносит посты.

Оплата по WebMoney после демонстрации работоспособности компонента.

Связь по ICQ. СРАЗУ ПИШИТЕ, какой опыт работы, знаете ли данные движки на уровне разработчика и умеете ли писать Joomla-совместимые компоненты!

ТЗ и тестовый SQL-дамп с DLE-базой вышлю на почту.

Срок работы 1 день.

http://finik45.ru

DLEJoomlaPHPSQL
15 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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