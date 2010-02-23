Требуется программист (PHP, Mysql, HTML,) для проектного выполнения задач. В перспективе фултайм работа. Требование в актуальном проекте -Програминг PHP -знакомство с торрент технологиями ...
Скрипт проведения платежей
Требуется программист для написания копии скрипта сайта qpays.com
Это простой скрипт платежной системы с простым функционалом:
- создание двух видов аккаунтов
- возможность перевода средств между аккаунтами
- протекция сделки
- масс платежи
- возможность подключения магазинов к аккаунтам для приема платежей за товары и услуги
- сайт должен иметь систему шаблонов
- мультиязычность, возможность применять ланг файлы
Дабы не писать длинное ТЗ исполнителю будет дан доступ к юзер и админ части сайта qpays.com
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