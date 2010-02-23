Скрипт проведения платежей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Требуется программист для написания копии скрипта сайта qpays.com

Это простой скрипт платежной системы с простым функционалом:

- создание двух видов аккаунтов

- возможность перевода средств между аккаунтами

- протекция сделки

- масс платежи

- возможность подключения магазинов к аккаунтам для приема платежей за товары и услуги

- сайт должен иметь систему шаблонов

- мультиязычность, возможность применять ланг файлы

Дабы не писать длинное ТЗ исполнителю будет дан доступ к юзер и админ части сайта qpays.com

15 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
15 лет назад
$250
20 дней

Заявки фрилансеров

mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
15 лет назад