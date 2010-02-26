Необходимо русифицировать flash xml шаблон. http://allday.ru/index.php?newsid=263951
CAPTCHA + Sendmail [php]
Есть шаблон формы с рабочей валидацией(на базе Validation Engine 1.6.2, jQuery plugin).
Нужно сделать:
+ Прикрутить капчу с проверкой
+ Создать простой PHP скрипт (или взять готовое решение и подогнать под таск) для отправки сообщений с такой функц. частью:
-- Скрипт должен работать в паре с плагином JQuery Validation Engine (параметр ajaxSubmitFile: "smail.php",)
-- Скрипт отправляет письмо всем добавленным получателям в форме (кол-во получаетелей не ограничено)
-- Форма
--- %SENDER_NAME% - скрипт подставит в сообщение имя отправиеля (данные берутся из формы)
--- %FRIEND_NAME% - скрипт подставит в сообщениемя получателя (данные берутся из формы)
--- %LINK% - ссылка берется из блока настроек скрипта
-- Так же скрипт отправляет имя отправителя+ емейл, и имя получаталей+емейл на определенный указанй адрес (адрес указывается в настройках скрипта)
шаблон формы в приложении.
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