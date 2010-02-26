CAPTCHA + Sendmail [php]

Есть шаблон формы с рабочей валидацией(на базе Validation Engine 1.6.2, jQuery plugin).

Нужно сделать:

+ Прикрутить капчу с проверкой

+ Создать простой PHP скрипт (или взять готовое решение и подогнать под таск) для отправки сообщений с такой функц. частью:

-- Скрипт должен работать в паре с плагином JQuery Validation Engine (параметр ajaxSubmitFile: "smail.php",)

-- Скрипт отправляет письмо всем добавленным получателям в форме (кол-во получаетелей не ограничено)

-- Форма

--- %SENDER_NAME% - скрипт подставит в сообщение имя отправиеля (данные берутся из формы)

--- %FRIEND_NAME% - скрипт подставит в сообщениемя получателя (данные берутся из формы)

--- %LINK% - ссылка берется из блока настроек скрипта

-- Так же скрипт отправляет имя отправителя+ емейл, и имя получаталей+емейл на определенный указанй адрес (адрес указывается в настройках скрипта)

шаблон формы в приложении.