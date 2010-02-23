Сервис сравнения коэффициентов букмекерских контор

Нужно создать сайт в котором должны отображаться коэффициенты разных букмекерских контор на одинаковые спортивные события. Самые высокие коэффициенты среди всех контор на определенный исход события должны показываться на отдельной странице.

Также необходимо чтобы рассчитывалась прибыль или убытки поставив на все исходы в разных конторах. Формула будет предоставлена. Также необходима возможность сравнения коэффициентов отдельно по конторам по выбору пользователя и отображения этого в зависимости прибыли или убытков заданных пользователем.

Возможность ограничения доступа к сервису разным аккаунтам. Сканировать линии букмекерских контор каждые 60 секунд и автоматическое обновление коэффициентов на сайте с графическим отображением поднялся или опустился коэффициент.

Возможность сканирования всех спортивных рынков предоставляемых букмекерами.

Привязать систему оплаты Webmoney и Moneybookers. В зависимости от произведенной оплаты пользователь получал доступ к определенному сервису.

Линия букмекеров предоставляется в XML формате, например:

http://xml.stanjames.com

http://xml.betclick.com/odds_en.xml

Примеры таких сервисов:

oddsportal.com

betbrain.com

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