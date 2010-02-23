Добрый день! Нужен php программист. На сайте ochag74.ru нужно сделать такую же , как на сайте domchel.ru
Разработка и поддержка сайта на Drupal.
Задача - разработка и поддержка сайта на Drupal
Требования:
- Отличное знание Drupal (5, 6)
- Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS
- Опыт разработки сайта с "нуля"
- Наличие опыта верстки, создания шаблонов
- Опыт разработки и/или доработки различных модулей под CMS Drupal
- Опыт в оптимизации работы сайта под высокими нагрузками
- Наличие в портфолио примеров сайтов с высокой посещаемостью
- Желателен опыт настройки серверной части под оптимальную работу Drupal
Стоимость проекта, сроки выполнения, способ оплаты - договорные.
Примерные образцы проекта - www.webmd.com, www.medkrug.ru
Выбранный исполнитель
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