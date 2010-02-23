Разработка и поддержка сайта на Drupal.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки352 просмотра

Задача - разработка и поддержка сайта на Drupal

Требования:

- Отличное знание Drupal (5, 6)

- Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS

- Опыт разработки сайта с "нуля"

- Наличие опыта верстки, создания шаблонов

- Опыт разработки и/или доработки различных модулей под CMS Drupal

- Опыт в оптимизации работы сайта под высокими нагрузками

- Наличие в портфолио примеров сайтов с высокой посещаемостью

- Желателен опыт настройки серверной части под оптимальную работу Drupal

Стоимость проекта, сроки выполнения, способ оплаты - договорные.

Примерные образцы проекта - www.webmd.com, www.medkrug.ru

CSSDrupalHTMLJavaScriptMySQLPHP
15 лет назад
Baloo20
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$1200
30 дней

Заявки фрилансеров

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад

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