Фикс для джава скрипта под Експлоер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки126 просмотров

Есть некий сайт, линк вышлю претендентам которые мне подойдут.

Необходимо пофиксить визуальный еффект на главной странице на основе jQuery:

Есть два бага под ie8 и ie6.

JavajQuery
15 лет назад
drupal-devils
Никитин 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
В данном проекте Игорь использовал, как говорят американцы про-активный подход, сделал все что было описано в ТЗ, сам нашел дополнительные баги и исправил. Рекомендую.
С огромным удовольствием работаю с этим человеком. Понимание и профессиональный подход. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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