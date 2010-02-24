Скрипт регистратор фрихостов, с использованием прокси серверов. Хостинг: freehostia.com 100webspace.com Скрипт берёт лист логинов и паролей (или генерирует их), и лист прокси-серверов регистрирует аккаунты на выходе получается лист ...
Фикс для джава скрипта под Експлоер
Есть некий сайт, линк вышлю претендентам которые мне подойдут.
Необходимо пофиксить визуальный еффект на главной странице на основе jQuery:
Есть два бага под ie8 и ie6.
Выбранный исполнитель
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