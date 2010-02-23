Исправить кодировку в MySQL

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Необходимо исправить кодировку БД

База весит 25 mb (в zip)

Сайт в кодировке UTF-8

В базе отображается русский текст примерно так РљРѕСЂРѕР»СЏ

В общем с этим нужно разобраться, чтобы текст отображался нормально!

Жду ваших предложений!

MySQL
15 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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