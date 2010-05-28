На пакете Бизнес нужно запрограммировать каталоги, фильтры, магазин, импорт данных. ТЗ по запросу, сроки - две недели.
Необходим парсер (CSV)
Необходим парсер контента для интернет-магазина. CVS
Подробности и урл сайтов по ICQ либо по e-mail.
Предлагайте свои варианты тех.реализации, цены и сроки.
Пишите в аську.
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