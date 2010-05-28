Необходим парсер (CSV)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок291 просмотр

Необходим парсер контента для интернет-магазина. CVS

Подробности и урл сайтов по ICQ либо по e-mail.

Предлагайте свои варианты тех.реализации, цены и сроки.

Пишите в аську.

15 лет назад
secretvictoria
Ольга 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

MadScript
Михайлов 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

MadScript
Михайлов 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад