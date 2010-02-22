Доработать сайт на Битриксе.

Необходимо доработать готовый сайт на Битриксе-стандарт.

Доработка заключается в правках модуля "инфо-блок" в админке, а также небольшой правке поиска.

Тематика сайта - посуточная аренда квартир.

Тз:

Возможность для каждой квартиры назначать статус свободна/занята на любой день.

Возможность назначать статусы свободна/занята выбором чекбоксов. К примеру, хотим сразу на 5 квартир назначить статус - занята.

Возможность назначать статусы не на один день, а на определенный срок + комментарий к действию.

К примеру, хотим назначить занято для 7 квартир с 1 - 15 марта, а в комментарий добавить контактную информацию о клиенте, финансовую, время заезда и проч.

Возможность добавить текстовый комментарий к любому дню календаря занятости квартир (наподобии примечания в MS Excell).

В форму поиска (т.е. фильтр на сайте) добавить фильтрацию по занятости квартиры в заданный период.

Интересует Ваша стоимость работ и сроки, а также опыт работы с Битриксом, т.к. в случае не опытности Вы только потратите свое время зря.