Задание для hummer_t

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка147 просмотров

Имеется дизайн.. нужно его согласно ТЗ запрограммировать... сделать на друпале.. все исходники и ТЗ вышлю на почту.

15 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hummer_t
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$250
14 дней
Все отлично сделал
Хорошо иметь дело с хорошим человеком...

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hummer_t
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад