1) Надо интегрировать в дизайн сайта новые элементы на странице "Концертное агентство". www.ross-studio.com Подключить готовый аудио, видео и фото флеш плейер (исходник есть). Дополнительные элементы дизайна (исходники есть) предусматривают распределение участников по подгруппам, с ...
Дописать сервер, программу + сервисы написать
Нужно дописать Сервер, программу + Сервисы написать.
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