Дописать сервер, программу + сервисы написать

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Нужно дописать Сервер, программу + Сервисы написать.

15 лет назад
parax
125 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vsarbash
Виктор 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$1700
40 дней

Заявки фрилансеров

vsarbash
Виктор 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад