Скрипт проверки доменов на разных сервисах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок259 просмотров

Надо сделать скрипт который бы проверял домен на разных сервисах

типа:

SpamHaus / spamcop.net / hpHost / Google Safe Browsing

и подобные, полный список дам позже.

так же при парсинге этих сервисов надо учитывать что запрос от скрипта может быть от уса сервера, или ру сервера.

15 лет назад
Anton22
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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