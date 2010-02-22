ClickTag кнопка для 2-х баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Нужна на двух баннерах сделать кнопки.

ClickTag кнопка:

on (release)

{

getURL(clickTAG, "_blank");

}

15 лет назад
AlyD
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров