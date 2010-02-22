Пользователь должен иметь возможность построить собственное здание, состоящее из нужного количества каркасов, стыковать их по длине, ширине, ставить друг на друга до 3 этажей...СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ!!! и видеть стоимость каждого шага. 1. ...
Скрипт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
http:// spy - market. ru/ при нажатии на кнопку вызвать специалиста должно вылезать окошко с формой (не на отдельной странице, а popup) сзади экран затемняется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $40
Проект для опытного веб-программиста - переделать главную страницу сайта forexdreams (tochka ком) Поменять местами описания роботов и "Articles" (при этом расширив колонку справа т.к. потребуется больше места) Ссылки которые в меню ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день Уважаемые коллеги, есть такая задача: на входе массив запакованный в json array( [1]=array( [2]=array([] =2,[]=4)), [2]=array([1]=array([]=2,[]=3)) ) на странице есть пару селектов с id sel_1, sel_2 ...Завершен15 лет назад
- $350
Требуется сделать каталог с админкой. Главные функциональные возможности: -разделение прав пользователей (есть 3 типа пользователей с разными, но постоянными правами на разделы и блоки) -поиск (стандартный: соответствие введеному слову в строку поиска) ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Тз в прикрепленном файлеВеб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется не сложный скрипт обмена электронных валют, на данный момент курсы в нем прописываются в ручную, необходимо наладить их автоматическое получение из API ПриватБанка, которое имеет вид: Для получения наличных курсов валют ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно следующее, вот сайт http://ti5.ru/catalog/?cat=1 - справа производители. Он формирует список производителей, относящихся именно к этой категории товаров, т.е. если перейти в другой раздел производители тоже будут другие. Интересно как это ...Завершен15 лет назад
- $7
Написал функцию для получения всех внутренних ссылок со страницы, заданных абсолютным путем: $vnut=array(); $parsedUrl=parse_url($url); $host=$parsedUrl['host']; preg_match_all('/ foreach ($matches[2] as $val) { $vnut[]=$val; ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $25
Задача такая: 1) Человек нажимает на кнопку регистрация, ему выскакивает сообщение что типа "Регистрация на сайте платная" необходимо оплатить и две графические кнопки, одна с логотипом sms другая с логотипом robokassa ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад