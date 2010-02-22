Добрый день! Требуется flash player (флеш проигрователь) для проигрования караоке. Минимальные требования. - воспроизведение текста на фоне(проигрывание kar – файлов) Рассмотрю так же другие ...
Получение курса валют скриптом из другого сайта
Имеется не сложный скрипт обмена электронных валют, на данный момент курсы в нем прописываются в ручную, необходимо наладить их автоматическое получение из API ПриватБанка, которое имеет вид:
Для получения наличных курсов валют и драгоценных металлов, необходимо послать GET запрос на адрес:
https://privat24.privatbank.ua/p24/accountorder?oper=prp&exchange&PUREXML&coursid=
где:
coursid - идентификатор курсов в системе банка. Не обязательный параметр. По умолчанию возвращает курс банка по трем
основным валютам (рубль, доллар, евро) и курс золота. Может принимать следующие значения:
3 - курсы НБУ
5 - курсы Приватбанка по всем валютам
Например, для того что-бы получить курс НБУ Вам необходимо сформировать и отправить следующий запрос:
https://privat24.privatbank.ua/p24/accountorder?oper=prp&exchange&PUREXML&coursid=3
В ответе на этот запрос Вы получаете следующий ответ:
07 авг 2009,Пт 17:21:59
где Вас интересуют узлы exchangerate и его аттрибуты, которые имеют следующие заначения:
ccy - код валюты (о том какие они существуют, Вы можете посмотреть здесь)
buy - курс покупки
sale - курс продажи
На данный момент курсы в обменнике прописываются следующим образом:
$uah_usd = 8.12; //- курс продажи LiqPay доллара!
$uah_eur = 11.27; //- курс продажи LiqPay евро!
$uah_rur = 3.7037; //- курс продажи LiqPay евро!
$usd_uah = 8.0590; //- курс покупки LiqPay доллара!
$usd_eur = 0.7150; //- курс покупки LiqPay доллара!
$usd_rur = 29.8481; //- курс покупки LiqPay доллара!
$eur_uah = 11.07; //- курс покупки LiqPay евро!
$eur_usd = 1.3633; //- курс покупки LiqPay евро!
$eur_rur = 41.00; //- курс покупки LiqPay евро!
$rur_uah = 0.262; //- курс покупки LiqPay евро!
$rur_usd = 0.0322; //- курс покупки LiqPay евро!
$rur_eur = 0.0232; //- курс покупки LiqPay евро!
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