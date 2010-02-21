Сервис рассылки или БУКС (САР)

Вобщем есть js выпадающего меню в поисковике... Например http://demo.donish.tj/search.php?query=%E8%E3&search=1 Выпадающее меню через раз работает... когда убираеш курсор с формы меню иногда пропадает иногда нет. Вот нужно исправить чтобы когда кликаеш в другое ...