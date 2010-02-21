Необходимо подключить оплату на Joomla

Задача такая:

1) Человек нажимает на кнопку регистрация, ему выскакивает сообщение что типа "Регистрация на сайте платная" необходимо оплатить и две графические кнопки, одна с логотипом sms другая с логотипом robokassa

2) Человек выбирает нужную, и если смс - то там на сайте биллинга (А1агрегатор) есть свой модуль, установка на пару минут

3) Если выбирает робокассу то надо как то сделать чтобы пока он не оплатил не предоставляется доступ к странице с регистрацией

CMS Joomla, желательно люди которые уже делали подобное, чтобы не было проблем по ходу работы

От вас расценки сроки и контакты