Необходимо подключить оплату на Joomla

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Задача такая:

1) Человек нажимает на кнопку регистрация, ему выскакивает сообщение что типа "Регистрация на сайте платная" необходимо оплатить и две графические кнопки, одна с логотипом sms другая с логотипом robokassa

2) Человек выбирает нужную, и если смс - то там на сайте биллинга (А1агрегатор) есть свой модуль, установка на пару минут

3) Если выбирает робокассу то надо как то сделать чтобы пока он не оплатил не предоставляется доступ к странице с регистрацией

CMS Joomla, желательно люди которые уже делали подобное, чтобы не было проблем по ходу работы

От вас расценки сроки и контакты

Joomla
15 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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