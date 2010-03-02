Проект для Web Секрет

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки188 просмотров

В наличии имеются:

1. сверстанные макеты всех типовых страниц сайта

2. функционирующий сайт со старым дизайном, работающий на ExpressionEngine

Требуется:

перенести новый дизайн на старый движок с добавлением кое-каких нововведений.

15 лет назад
ippolitov
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
Максим - умный и талантливый web программист, отлично знающий свое дело. Как и всегда работать с ним просто и приятно. Задание было выполнено на отлично, все дополнения выполнены и даже продолжают выполняться! С каждым новым проектом все больше готов положиться на Максима. 10 баллов!
Не первый раз уже работаем. Только положительные эмоции от сотрудничества: общение, задание, оплата

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад