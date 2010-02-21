Добрый день! Требуется flash player (флеш проигрователь) для проигрования караоке. Минимальные требования. - воспроизведение текста на фоне(проигрывание kar – файлов) Рассмотрю так же другие ...
Эффект растворения страницы
Есть сайт на joostina. Нужен эффект растворения страницы со звуковым эффектом перелистывания страницы. Как плюс если у вас есть реализованные примеры для того, чтобы я мог более точно определиться с тем как это будет выглядеть. Выбор исполнителля будет 24-25 февраля.
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