Эффект растворения страницы

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Есть сайт на joostina. Нужен эффект растворения страницы со звуковым эффектом перелистывания страницы. Как плюс если у вас есть реализованные примеры для того, чтобы я мог более точно определиться с тем как это будет выглядеть. Выбор исполнителля будет 24-25 февраля.

15 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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