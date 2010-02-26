Нужен скрипт для Webasyst

Нужно следующее, вот сайт http://ti5.ru/catalog/?cat=1 - справа производители.

Он формирует список производителей, относящихся именно к этой категории товаров, т.е. если перейти в другой раздел производители тоже будут другие.

Интересно как это осуществить под WebAsyst, а также цены и сроки.