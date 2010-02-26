Добрый день! Требуется flash player (флеш проигрователь) для проигрования караоке. Минимальные требования. - воспроизведение текста на фоне(проигрывание kar – файлов) Рассмотрю так же другие ...
Нужен скрипт для Webasyst
Нужно следующее, вот сайт http://ti5.ru/catalog/?cat=1 - справа производители.
Он формирует список производителей, относящихся именно к этой категории товаров, т.е. если перейти в другой раздел производители тоже будут другие.
Интересно как это осуществить под WebAsyst, а также цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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