Нужен скрипт для Webasyst

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки193 просмотра

Нужно следующее, вот сайт http://ti5.ru/catalog/?cat=1 - справа производители.

Он формирует список производителей, относящихся именно к этой категории товаров, т.е. если перейти в другой раздел производители тоже будут другие.

Интересно как это осуществить под WebAsyst, а также цены и сроки.

Webasyst
15 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TuriBoo
Кирил 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель, сделал всё как нужно и даже немного больше :) Огромное спасибо, обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Очень доволен сотрудничеством с Владом. Человек знает чего хочет, прекрасно разбирается в том с чем работает. Вообщем, с таким человеком работать одно удовольствие. Надеюсь еще поработаем! :-)

Заявки фрилансеров

TuriBoo
Кирил 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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