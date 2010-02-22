Модуль Call Back для виртумарт

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Закрыт2 заявки117 просмотров

http:// spy - market. ru/

при нажатии на кнопку вызвать специалиста должно вылезать окошко с формой (не на отдельной странице, а popup)

сзади экран затемняется

в форме след строки

Ваш телефон

Удобное время связи

Сообщение

Ну и кнопка "отправить", сообщение приходит на емейл указанный где нибудь в конфиге

15 лет назад
rocafella
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров