Консультация по jquery

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки114 просмотров

Добрый день Уважаемые коллеги, есть такая задача:

на входе массив запакованный в json

array(

[1]=array( [2]=array([] =2,[]=4)),

[2]=array([1]=array([]=2,[]=3))

)

на странице есть пару селектов с id sel_1, sel_2

у этих селектов есть опции с id opt_1_1, opt_1_2, opt_1_3, opt_2_2, opt_2_3, opt_2_4

Задача, при выборе к примеру опции opt_1_2 пройтись по массиву [1] и для селекта с id=sel_{ключ массива} к опциям которые есть в массиве добавить аттрибут, к примеру display:none

jQuery
15 лет назад
tehnogorod
Артем 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Сотрудничеством доволен, крайне трудно выполнить то, чего заказчик не может сформулировать, но Сергей мне очень помог.
Все сделали без проблем. рекомендую сотрудничать с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад