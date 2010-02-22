Консультация по jquery

Добрый день Уважаемые коллеги, есть такая задача:

на входе массив запакованный в json

array(

[1]=array( [2]=array([] =2,[]=4)),

[2]=array([1]=array([]=2,[]=3))

)

на странице есть пару селектов с id sel_1, sel_2

у этих селектов есть опции с id opt_1_1, opt_1_2, opt_1_3, opt_2_2, opt_2_3, opt_2_4

Задача, при выборе к примеру опции opt_1_2 пройтись по массиву [1] и для селекта с id=sel_{ключ массива} к опциям которые есть в массиве добавить аттрибут, к примеру display:none