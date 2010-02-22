В наличии имеются: 1. сверстанные макеты всех типовых страниц сайта 2. функционирующий сайт со старым дизайном, работающий на ExpressionEngine Требуется: перенести новый дизайн на старый движок с добавлением ...
Программирование каталога с разделением привилегий
Требуется сделать каталог с админкой. Главные функциональные возможности:
-разделение прав пользователей (есть 3 типа пользователей с разными, но постоянными правами на разделы и блоки)
-поиск (стандартный: соответствие введеному слову в строку поиска)
-форма заказа продукции (заявка на мыло менеджеру)
-предварительное формирование заказа (то есть добавить, удалить часть продукции, прежде чем оформить покупку)
Есть полное четкое утвержденное тех. задание. На данном этапе делается дизайн и будет верстка основных страниц.
Поскольку стоимость проекта небольшая, интересуют разработчики со свое системой управления, которые реализовывали подобные вещи и могут просто "собрать" проект по тз. По срокам жестких ограничений нет. ТЗ кандидатам вышлю.
Заявки фрилансеров
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