Программирование каталога с разделением привилегий

Требуется сделать каталог с админкой. Главные функциональные возможности:

-разделение прав пользователей (есть 3 типа пользователей с разными, но постоянными правами на разделы и блоки)

-поиск (стандартный: соответствие введеному слову в строку поиска)

-форма заказа продукции (заявка на мыло менеджеру)

-предварительное формирование заказа (то есть добавить, удалить часть продукции, прежде чем оформить покупку)

Есть полное четкое утвержденное тех. задание. На данном этапе делается дизайн и будет верстка основных страниц.

Поскольку стоимость проекта небольшая, интересуют разработчики со свое системой управления, которые реализовывали подобные вещи и могут просто "собрать" проект по тз. По срокам жестких ограничений нет. ТЗ кандидатам вышлю.