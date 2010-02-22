3D конструктор

Пользователь должен иметь возможность построить собственное здание, состоящее из нужного количества каркасов, стыковать их по длине, ширине, ставить друг на друга до 3 этажей...СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ!!! и видеть стоимость каждого шага.

1. на поле может размещаться от 1 до 16 блоков (в длинну и ширину)

изображение изменяется пропорционально увеличению количества...чтобы 1 контейнер не выглядил маленьким, но это не факт.

2. Каждый контейнер комплектуется панелями – по 2 с торцевых сторон и по 5 по длине

Панели могут быть сплошными, оконными, дверными, с санитарным окошком, половинчатые....у каждой своя цена...

В месте стыков блоков – панели не встают, но при подсчете стоимости приплюсовывается цена соединительного материала...

Для комплектации задних стен – либо поворачивать картинку, либо делать изображение полупрозрачным(надо подумать)

..кстати – попытки Австрийцев сделать что-то вроде, но совсем не то... www.containex.ru/ru/offic... (слева внизу)

Блоки могут быть большей высоты и толще стены – здесь возможно поставив галочки, умножать на конкретные коэффициенты, но если при этом здание будет приподниматься – будет здорово.

Конфигуратор для 20-и футовых контейнеров – длина 6055 мм, ширина 2435мм, высота 2591мм или 2791мм.

Примеры в приложении...