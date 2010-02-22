Доработка WebAsyst Shop-Script

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Приветствую!

Интересует доработка для разных языков ( WebAsyst Shop-Script (последняя версия скриптов) ) — разные URL.

Пример.

RU: http://mysite.com/category/Memory/ ———> http://mysite.com/Память/

EN: http://mysite.com/en/category/Memory/ ———> http://mysite.com/en/Memory/

UK: http://mysite.com/uk/category/Memory/ ———> http://mysite.com/uk/Пам’ять/

URL’ы на всех языках формируются в Excel и выгружаются в CSV. Т.е. доработка нужна без автоформирования ЧПУ.

Webasyst
15 лет назад
chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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