Джава-скрипт.
Сделать сайт на MODx
Исходные данные:
- 2 макета в псд
- вёрстка макета главной есть
- данный сайт является клоном другого моего сайта, уже существующего (только с другим дизайном) поэтому структура и код уже разработаны на 100%. Фактически надо натянуть имеющийся шаблон на готовый код, но естественно с небольшими уточнениями.
- вообще сайт по структуре очень простой. Контент информационного содержания, особого функционала нет, просто текст с картинками выложенный на хостинге.
- CMS MODx
Что нужно сделать:
Полноценный сайт из того что есть.
Какой специалист нужен:
грамотный программист по MODx и верстальщик.
Стоимость: 1500 р. - 3000 р. Вообще цену можете сами предложить, я естествнно выбираю меньшую из адекватных предложений.
Сроки: всё это можно сделать дня за 2, хотя проект не горящий в крайнем случае подожду до конца недели.
Порядок оплаты: безопасная сделка, оплата по этапам выполнения, постоплата полная, выбирайте сами. Предоплаты не будет, в качестве гарантии могу перевести с кодом протекции и показать отзывы на себя как на заказчика на всех подобных сайтах где есть мой аккаунт.
Отвечу на все дополнительные вопросы.
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