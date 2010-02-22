Сделать сайт на MODx

Исходные данные:

- 2 макета в псд

- вёрстка макета главной есть

- данный сайт является клоном другого моего сайта, уже существующего (только с другим дизайном) поэтому структура и код уже разработаны на 100%. Фактически надо натянуть имеющийся шаблон на готовый код, но естественно с небольшими уточнениями.

- вообще сайт по структуре очень простой. Контент информационного содержания, особого функционала нет, просто текст с картинками выложенный на хостинге.

- CMS MODx

Что нужно сделать:

Полноценный сайт из того что есть.

Какой специалист нужен:

грамотный программист по MODx и верстальщик.

Стоимость: 1500 р. - 3000 р. Вообще цену можете сами предложить, я естествнно выбираю меньшую из адекватных предложений.

Сроки: всё это можно сделать дня за 2, хотя проект не горящий в крайнем случае подожду до конца недели.

Порядок оплаты: безопасная сделка, оплата по этапам выполнения, постоплата полная, выбирайте сами. Предоплаты не будет, в качестве гарантии могу перевести с кодом протекции и показать отзывы на себя как на заказчика на всех подобных сайтах где есть мой аккаунт.

Отвечу на все дополнительные вопросы.