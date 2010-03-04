Необходимо сделать флеш шапку для сайта .

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок232 просмотра

Необходимо сделать флэш шапку для сайта и втавить звук, размер 750 X 200 логотип есть .

15 лет назад
ZEDi
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$60
2 дня
Этот человек отлично выполняет свою работу очень красиво, быстро и качественно . Мы работали с ним 3 дня и все три дня он не куда не отлучался а именно работал над проектом постоянно предлагал очень интересные варианты ! Будем работать с ним и дальше . Респект ! и Удачи во всех начинаниях !
Великолепный заказчик. Приятно работать с этим человеком. Оплата получена сполна и даже больше! Только положительные впечатления! Рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад