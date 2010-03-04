Необходимо сделать флеш шапку для сайта .

Этот человек отлично выполняет свою работу очень красиво, быстро и качественно . Мы работали с ним 3 дня и все три дня он не куда не отлучался а именно работал над проектом постоянно предлагал очень интересные варианты ! Будем работать с ним и дальше . Респект ! и Удачи во всех начинаниях !