Доработка компонентов Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Для сайта нужно выполнить несколько задач:

1) Нужно прикрутить к компоненту Hot Prperty 1.0 комментарии.

2) Настроить вывод карты google maps

3) Сделать изменения в компоненте Hot Prperty для сортировки по ключевому слову.

Подробней в ТЗ.

Пишите что можете сделать, цену и сроки.

Joomla
15 лет назад
slaffko_ua
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров