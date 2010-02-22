Приветствую! Интересует доработка для разных языков ( WebAsyst Shop-Script (последняя версия скриптов) ) — разные URL. Пример. RU: http://mysite.com/category/Memory/ ———> http://mysite.com/Память/ EN: http://mysite.com/en/category/Memory/ ———> ...
Доработка компонентов Joomla 1.5
Для сайта нужно выполнить несколько задач:
1) Нужно прикрутить к компоненту Hot Prperty 1.0 комментарии.
2) Настроить вывод карты google maps
3) Сделать изменения в компоненте Hot Prperty для сортировки по ключевому слову.
Подробней в ТЗ.
Пишите что можете сделать, цену и сроки.
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