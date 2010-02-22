Поправить скрипт на php

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки122 просмотра

Требуется правка формы регистрации на php.

PHP
15 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Все быстро и качественно сделал! Рекомендую!
Хороший заказчик, быстро и четко объяснил суть задачи, оплатил без вопросов, рекомендую!

Заявки фрилансеров

shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад