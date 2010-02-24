Надо на главную вывести рубрику - вордпрес

На главную надо вывести только одну рубрику, а не все рубрики

там в админке можно на главную выводить только какую то страницу либо последние записи со всех рубрик, а мне надо записи из одной рубрики на главную

2)Мне надо рубрики вывести в верхнюю менюшку. Сейчас туда выводятся только страницы. А мне надо и рубрики и страницы, вперемешку.

стучать в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)