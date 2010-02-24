Требуется правка формы регистрации на php.
Надо на главную вывести рубрику - вордпрес
На главную надо вывести только одну рубрику, а не все рубрики
там в админке можно на главную выводить только какую то страницу либо последние записи со всех рубрик, а мне надо записи из одной рубрики на главную
2)Мне надо рубрики вывести в верхнюю менюшку. Сейчас туда выводятся только страницы. А мне надо и рубрики и страницы, вперемешку.
стучать в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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