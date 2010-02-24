Надо на главную вывести рубрику - вордпрес

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Завершен2 заявки191 просмотр

На главную надо вывести только одну рубрику, а не все рубрики

там в админке можно на главную выводить только какую то страницу либо последние записи со всех рубрик, а мне надо записи из одной рубрики на главную

2)Мне надо рубрики вывести в верхнюю менюшку. Сейчас туда выводятся только страницы. А мне надо и рубрики и страницы, вперемешку.

стучать в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

WordPress
15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

net9sky
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Организовал вывод рубрик как надо. быстрая и качественная работа РЕКОМЕНДУЮ
Очень адекватный и грамотный заказчик.. Рекомендую

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net9sky
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад