Проверить на JS АктивХ

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Задание.

нужно как то на JS проверить установлен ли данный обьект активИКС в системе.

т.е. например ловить сообщение "Object error" или т.п.

что то типа этого, только это не рабочий пример

JavaScript
15 лет назад
Anton22
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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