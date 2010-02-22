Форум. PHP, Ajax, MySQL

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки350 просмотров

Есть проект http://photoreporter.ru/answer/

Пришла необходимость привести его в современный вид.

1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта.

2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как дерево. Хороший пример - Яндекс - комментарии к фотографиям.

AJAXMySQLPHP
15 лет назад
papex
59 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров