Нужен парсер для 2-х сайтов. С похожей структурой. 3-4 уровня вложенности. многопоточный. урл сайтов в разговоре. структура БД есть.
Форум. PHP, Ajax, MySQL
Есть проект http://photoreporter.ru/answer/
Пришла необходимость привести его в современный вид.
1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта.
2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как дерево. Хороший пример - Яндекс - комментарии к фотографиям.
Заявки фрилансеров
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