Парсер сайта. 3 уровня вложенности.php+curl

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок221 просмотр

Нужен парсер для 2-х сайтов. С похожей структурой. 3-4 уровня вложенности.

многопоточный.

урл сайтов в разговоре.

структура БД есть.

15 лет назад
webrother
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

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