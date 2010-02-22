Доработка биржи труда (Mds job 2.0)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

1) Требуется сделать на каждой странице вывод различных мета тегов (title, description).

2) Добавить возможность экспорта/импорта вакансий и резюме (в/из эксель файла к примеру).

3) Доработать смс биллинг.

15 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров