Нужна на двух баннерах сделать кнопки. ClickTag кнопка: on (release) { getURL(clickTAG, "_blank"); }
Доработка биржи труда (Mds job 2.0)
1) Требуется сделать на каждой странице вывод различных мета тегов (title, description).
2) Добавить возможность экспорта/импорта вакансий и резюме (в/из эксель файла к примеру).
3) Доработать смс биллинг.
Заявки фрилансеров
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