Есть проект http://photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта. 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) ...
Написать модуль-парсер безопасности для gday.ru
Написать модуль безопасности для gday.ru
парсинг скриптов + закрытие всех эвентовых тегов - onclick, onmouseover ...
хтмл разметку оставить.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $20Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуются опытные программисты (PHP/MySQL/JS) для разработки личного кабинета для Пользователей/Game Master'oв/Администраторов. Разработка должна вестись с использованием: - PHP 5.3.1 - MySQL 5.* - CodeIgniter Framework 1.7.2 или Yii Framework ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
Задание. нужно как то на JS проверить установлен ли данный обьект активИКС в системе. т.е. например ловить сообщение "Object error" или т.п. что то типа этого, только это не рабочий примерВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен парсер для 2-х сайтов. С похожей структурой. 3-4 уровня вложенности. многопоточный. урл сайтов в разговоре. структура БД есть.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
1) Требуется сделать на каждой странице вывод различных мета тегов (title, description). 2) Добавить возможность экспорта/импорта вакансий и резюме (в/из эксель файла к примеру). 3) Доработать смс биллинг.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна на двух баннерах сделать кнопки. ClickTag кнопка: on (release) { getURL(clickTAG, "_blank"); }Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
На главную надо вывести только одну рубрику, а не все рубрики там в админке можно на главную выводить только какую то страницу либо последние записи со всех рубрик, а мне надо записи из одной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Требуется правка формы регистрации на php.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Пожалуйста, отвечайте те, кто знает как это делать. Попробовать могу и я. Стоимость и сроки указывайте в проекте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Для сайта нужно выполнить несколько задач: 1) Нужно прикрутить к компоненту Hot Prperty 1.0 комментарии. 2) Настроить вывод карты google maps 3) Сделать изменения в компоненте Hot Prperty для сортировки по ключевому ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад