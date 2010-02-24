Написать модуль-парсер безопасности для gday.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки197 просмотров

Написать модуль безопасности для gday.ru

парсинг скриптов + закрытие всех эвентовых тегов - onclick, onmouseover ...

хтмл разметку оставить.

15 лет назад
popovius
Цц 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

alBoo
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Задание выполнено раньше срока. качество, оперативность.
Как всегда все на высшем уровне) Рекомендую всем

Заявки фрилансеров

alBoo
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад