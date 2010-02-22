Есть проект http://photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта. 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) ...
Разработка личного кабинета (PHP/MySQL/JS)
Требуются опытные программисты (PHP/MySQL/JS) для разработки личного кабинета для Пользователей/Game Master'oв/Администраторов.
Разработка должна вестись с использованием:
- PHP 5.3.1
- MySQL 5.*
- CodeIgniter Framework 1.7.2 или Yii Framework 1.1.x
- JQuery JavaScript Framework 1.4
Основные задачи:
- Реализация простого и удобного дизайна не перегруженного графикой или js анимацией (пример дизайна прилагается)
- Интеграция с базой данных игрового сервера.
- Тикет система.
- Биллинг (Webmoney Merchant, Yandex.Money, SMS гейт)
- Парсер txt файлов
- Вывод последних новостей с twitter ленты
MindMap - http://www.mindmeister.com/42141284/pw-cp
Требуется профессиональный подход к работе со стороны исполниля/ей, принимаются конструктивные предложения касательно инструментов и решений используемых в проекте.
Кандидаты без опыта/портфолио/рейтинга желающие рискнуть - Не тратьте ни мое ни ваше время. Спасибо.
P.S. Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете. ©
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