Разработка личного кабинета (PHP/MySQL/JS)

Требуются опытные программисты (PHP/MySQL/JS) для разработки личного кабинета для Пользователей/Game Master'oв/Администраторов.

Разработка должна вестись с использованием:

- PHP 5.3.1

- MySQL 5.*

- CodeIgniter Framework 1.7.2 или Yii Framework 1.1.x

- JQuery JavaScript Framework 1.4

Основные задачи:

- Реализация простого и удобного дизайна не перегруженного графикой или js анимацией (пример дизайна прилагается)

- Интеграция с базой данных игрового сервера.

- Тикет система.

- Биллинг (Webmoney Merchant, Yandex.Money, SMS гейт)

- Парсер txt файлов

- Вывод последних новостей с twitter ленты

MindMap - http://www.mindmeister.com/42141284/pw-cp

Требуется профессиональный подход к работе со стороны исполниля/ей, принимаются конструктивные предложения касательно инструментов и решений используемых в проекте.

Кандидаты без опыта/портфолио/рейтинга желающие рискнуть - Не тратьте ни мое ни ваше время. Спасибо.

P.S. Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете. ©