alBoo

Алексей Казинский alBoo

 
39 летРоссия/Самара
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-программист

Опыт работы более 5 лет

Специализация:

* Программирование любой сложности, оптимизация под высокую нагрузку

* Аудит безопасности

* Интеграция с терминалами самообслуживания

* Любые сайты, на любых фреймворках и CMS

Инструменты:

* PHP5, MySQL, XML, HTML5, CSS3, JavaScript

* Фреймворки: ZF, CI, JQuery, ExtJS (Sencha)

* Системы контроля версий

Дизайн:

* http://www.weblancer.net/users/3dev/

JavascriptMySQLjQuery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
funkygodfather
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Доработать форум (PHP + MySQL)
Работа Алексея выше всяческих похвал: я очень доволен, продолжаем взаимовыгодное сотрудничество! (сроки, цена, тестирование, рекомендации, отзывчивость - всё супер, действительно приятно работать)
popovius
Цц 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
20 отзывов(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Написать модуль-парсер безопасности для gday.ru
Задание выполнено раньше срока. качество, оперативность.
Как всегда все на высшем уровне) Рекомендую всем
Ответный отзыв
popovius
Цц 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
20 отзывов(-1)
$15
10 баллов
14 лет назад
Поправить поиск на сайте (Царинжапов Андрей)
Выполнил качественно. в срок.
Отличный заказчик, грамотное задание и своевременная оплата. Приятно работать с профессионалом.
Ответный отзыв
popovius
Цц 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
20 отзывов(-1)
$150
10 баллов
14 лет назад
Закрытие уязвимостей в CMS (PHP)
Грамотно исправил баги в безопасности сайта, четко накатил апдэйт.
Отличный заказчик. Задание ставит четко, платит вовремя, любые доп работы оплачивает дополнительно Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв