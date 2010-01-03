Веб-программист
Опыт работы более 5 лет
Специализация:
* Программирование любой сложности, оптимизация под высокую нагрузку
* Аудит безопасности
* Интеграция с терминалами самообслуживания
* Любые сайты, на любых фреймворках и CMS
Инструменты:
* PHP5, MySQL, XML, HTML5, CSS3, JavaScript
* Фреймворки: ZF, CI, JQuery, ExtJS (Sencha)
* Системы контроля версий
Дизайн:
* http://www.weblancer.net/users/3dev/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интерактивная карта коттеджного поселка413 просмотров
- Терминал "Интернет магазин Мегафон"240 просмотров
- Терминал "Видео-весточка"317 просмотров
- База данных распределения льготных поездок224 просмотра
- Издательский дом "Дальпресс"248 просмотров
- Газпромнефть, сайт бонусной системы "Нам по пути"289 просмотров
- Квестер222 просмотра
- Паломническая служба Радонеж183 просмотра
- Первый национальный эстетический портал189 просмотров
- Сайт веб-студии iRepublic213 просмотров
- Сайт компании Берег199 просмотров
- Сайт ИП Пьянова251 просмотр
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
Работа Алексея выше всяческих похвал: я очень доволен, продолжаем взаимовыгодное сотрудничество! (сроки, цена, тестирование, рекомендации, отзывчивость - всё супер, действительно приятно работать)
$50
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнено раньше срока. качество, оперативность.
Ответный отзыв
Как всегда все на высшем уровне) Рекомендую всем
$15
10 баллов
14 лет назад
Выполнил качественно. в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотное задание и своевременная оплата. Приятно работать с профессионалом.
$150
10 баллов
14 лет назад
Грамотно исправил баги в безопасности сайта, четко накатил апдэйт.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание ставит четко, платит вовремя, любые доп работы оплачивает дополнительно Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество