Терминал "Видео-весточка"
Веб-программирование
Добавлена317 просмотров
12 лет назад
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Терминал "Видео-весточка" позволяет записывать и отправлять виде-сообщения на телефоны и email
Терминалы расположены в фойе Курского и Ленинградского вокзалов
Инструменты:
PHP5.2, ZendFramework, sqlite, SiteKiosk