Терминал "Видео-весточка"

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
317 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Терминал "Видео-весточка" позволяет записывать и отправлять виде-сообщения на телефоны и email

Терминалы расположены в фойе Курского и Ленинградского вокзалов

Инструменты:

PHP5.2, ZendFramework, sqlite, SiteKiosk