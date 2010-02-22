Есть проект http://photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта. 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) ...
Разобраться с 3D holomatix
Есть 3d
Вариант1
http://www.220v.kz/3d/sony_DSC-W210.htm
Вариант2
Вот здесь перестало работать
http://www.220v.kz/3d/sony_DSLR-A500L.htm
Хотя принцип тот-же.
Видать изменения в либо в swf либо в jar
Сейчас ошибка. Не может найти класс preload.class
Хотя в варианте1 все тоже самое.
Требуется разобраться.
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