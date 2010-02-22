Разобраться с 3D holomatix

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Есть 3d

Вариант1

http://www.220v.kz/3d/sony_DSC-W210.htm

Вариант2

Вот здесь перестало работать

http://www.220v.kz/3d/sony_DSLR-A500L.htm

Хотя принцип тот-же.

Видать изменения в либо в swf либо в jar

Сейчас ошибка. Не может найти класс preload.class

Хотя в варианте1 все тоже самое.

Требуется разобраться.

15 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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