Есть проект http://photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта. 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) ...
Скрипт выставления претензии arbitrage.webmoney
Необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизацию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии.
Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использованием библиотеки CURL.
скрипт будет работать в CRON сервера
на сервере стоит ОС FreeBSD
для авторизации используется НАШ ключ, то есть, разработку Вы ведете со своим ключом, должна быть возможность легко переконфигурировать этот момент.
естественно, никакого кипера установить и запустить нельзя
есть возможность передать некоторые уже сделанные наработки в этом направлении.
бюджет может быть изменен.
Все уточнения - в личку, либо в аську 351316936
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