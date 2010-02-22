Скрипт выставления претензии arbitrage.webmoney

Необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизацию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии.

Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использованием библиотеки CURL.

скрипт будет работать в CRON сервера

на сервере стоит ОС FreeBSD

для авторизации используется НАШ ключ, то есть, разработку Вы ведете со своим ключом, должна быть возможность легко переконфигурировать этот момент.

естественно, никакого кипера установить и запустить нельзя

есть возможность передать некоторые уже сделанные наработки в этом направлении.

бюджет может быть изменен.

Все уточнения - в личку, либо в аську 351316936