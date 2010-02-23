Реконструкция и дополнение функционалом сайта

Доработка\создание заново интернет ресурса www.allcran.ru. 80% из тех.задания уже выполнено, просто админ пропал без вести))) Данные хранятся на серваке. Необходимо сохранение информации что есть уже на сайте.

Жду ваши предложения по цене и срокам выполнения. Полное техзадание в прикрепленном файле. Оплата после выполнения задачи либо поэтапная, уж простите но админ уже исчезал.