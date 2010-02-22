Скрипт автозаполнение городов и улиц

Необходимо сделать автозаполнеия города и улицы в соответствием с городом по первым буквам, скрипт в принципе готовый уже есть называется autocomplete, только почему то не пашет, а был взят с рабочего сайта.

Скрипт необходимо привязать посредством php к базе и осуществить вывод.