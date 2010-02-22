Скрипт автозаполнение городов и улиц

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки197 просмотров

Необходимо сделать автозаполнеия города и улицы в соответствием с городом по первым буквам, скрипт в принципе готовый уже есть называется autocomplete, только почему то не пашет, а был взят с рабочего сайта.

Скрипт необходимо привязать посредством php к базе и осуществить вывод.

PHP
15 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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