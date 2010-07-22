Переделать раздел сайта и добавить новый такой же.

1) Надо интегрировать в дизайн сайта новые элементы на странице "Концертное агентство". www.ross-studio.com Подключить готовый аудио, видео и фото флеш плейер (исходник есть). Дополнительные элементы дизайна (исходники есть) предусматривают распределение участников по подгруппам, с заглавной фотографией и кратким прессрелизом, с плейером, с видео, и ссылкой -скачивания пресс-релиза данного артиста в формате "ворд" с отведенного ему рабочего поля...Видео разворачивается до размеров небольшого окна, как и фото и просматривается здесь же, небольшое окно по центру поля.

2) Продублировать данную страницу "Артистическое агентство", то есть продублировать этот же раздел и с делать из него второй такой же, но с изменением заголовка и добавленными частично элементами нового дизайна, для дополнительной страницы под Студию мюзикла (там будет другой фон, другие фотографии и наполнение). Перераспределить вертикальное кнопочное меню соответственно на главной странице.

3) Подключить дополнительно 3 банера.