Есть проект http://photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта. 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) ...
Переделать раздел сайта и добавить новый такой же.
1) Надо интегрировать в дизайн сайта новые элементы на странице "Концертное агентство". www.ross-studio.com Подключить готовый аудио, видео и фото флеш плейер (исходник есть). Дополнительные элементы дизайна (исходники есть) предусматривают распределение участников по подгруппам, с заглавной фотографией и кратким прессрелизом, с плейером, с видео, и ссылкой -скачивания пресс-релиза данного артиста в формате "ворд" с отведенного ему рабочего поля...Видео разворачивается до размеров небольшого окна, как и фото и просматривается здесь же, небольшое окно по центру поля.
2) Продублировать данную страницу "Артистическое агентство", то есть продублировать этот же раздел и с делать из него второй такой же, но с изменением заголовка и добавленными частично элементами нового дизайна, для дополнительной страницы под Студию мюзикла (там будет другой фон, другие фотографии и наполнение). Перераспределить вертикальное кнопочное меню соответственно на главной странице.
3) Подключить дополнительно 3 банера.
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