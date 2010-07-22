Переделать раздел сайта и добавить новый такой же.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок1030 просмотров

1) Надо интегрировать в дизайн сайта новые элементы на странице "Концертное агентство". www.ross-studio.com Подключить готовый аудио, видео и фото флеш плейер (исходник есть). Дополнительные элементы дизайна (исходники есть) предусматривают распределение участников по подгруппам, с заглавной фотографией и кратким прессрелизом, с плейером, с видео, и ссылкой -скачивания пресс-релиза данного артиста в формате "ворд" с отведенного ему рабочего поля...Видео разворачивается до размеров небольшого окна, как и фото и просматривается здесь же, небольшое окно по центру поля.

2) Продублировать данную страницу "Артистическое агентство", то есть продублировать этот же раздел и с делать из него второй такой же, но с изменением заголовка и добавленными частично элементами нового дизайна, для дополнительной страницы под Студию мюзикла (там будет другой фон, другие фотографии и наполнение). Перераспределить вертикальное кнопочное меню соответственно на главной странице.

3) Подключить дополнительно 3 банера.

15 лет назад
ankor11
54 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$160
1 день
Александр, серъезный програмист, если вы его уговорили, он сделает все супер, и в сжатые сроки.
Как всегда, все просто отлично! Четкое понимание проблем и задач, моментальная оплата + бонус. Все бы заказчики были такими))

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Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад