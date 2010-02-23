Скрипт \ модуль для DLE

Здравствуйте,

нужен модуль или скрипт для DLE с помощью которого можно будет отредактировать все новости на сайте.

Просто - "редактировать - сохранить"

После установки некоторого модуля на сайт требется редактирование всех новостей, чтобы модуль работал.

Новостей на сайте 18 тысяч, неделю нужно редактировать.

Нужно этот процесс автоматизировать.

Версия дле - 8.3

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Спасибо!

Жду предложений.