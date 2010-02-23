Скрипт \ модуль для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки204 просмотра

Здравствуйте,

нужен модуль или скрипт для DLE с помощью которого можно будет отредактировать все новости на сайте.

Просто - "редактировать - сохранить"

После установки некоторого модуля на сайт требется редактирование всех новостей, чтобы модуль работал.

Новостей на сайте 18 тысяч, неделю нужно редактировать.

Нужно этот процесс автоматизировать.

Версия дле - 8.3

---

Спасибо!

Жду предложений.

DLE
15 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Максим выполнил работу на отлично и очень быстро! Все четко=) Рекомендую! Спасибо!
Очень приятный и порядочный человек. Оплату получил на этапе тестирования скрипта. Надеюсь, будем продолжать сотрудничать.

Заявки фрилансеров

maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад