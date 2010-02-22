1) Надо интегрировать в дизайн сайта новые элементы на странице "Концертное агентство". www.ross-studio.com Подключить готовый аудио, видео и фото флеш плейер (исходник есть). Дополнительные элементы дизайна (исходники есть) предусматривают распределение участников по подгруппам, с ...
Парсер для интернет магазина, проект для Tkachenko
Создать парсер товаров для инет магазина
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