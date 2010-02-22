Оптимизация БД и ASP скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сайт написан на ASP (не .NET), БД MSSQL. Нужно выявить запросы дающие максимальную нагрузку на сервер, найти и воплотить решение этой проблемы.

Примеры решений: переписать страницу генерирующую запросы, оптимизировать структуру некоторых таблиц в БД, изменить тип запросов к серверу.

ASP.NET
15 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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