1) Надо интегрировать в дизайн сайта новые элементы на странице "Концертное агентство". www.ross-studio.com Подключить готовый аудио, видео и фото флеш плейер (исходник есть). Дополнительные элементы дизайна (исходники есть) предусматривают распределение участников по подгруппам, с ...
Сделать подписку на sms.
Нужно реализовать подписку на sms сообщения,посредствам двух операторов РБ (velcom, MTC).
http://websms.velcom.by/ru/services/web-sms/
http://freesms.mts.by/cgi-bin/cgi.exe?function=sms_send&isFree=1&referer1=mainsendsms
Подробнее:
Нужно сделать сайт, в административной части которого, можно будет создать БД предприятий/отдела/сотрудников. Далее редактор будет ежедневно "проставлять галочки" в базе напротив сотрудников, которых не было сегодня на работе, и будет осуществляться отправка sms.
По поводу отправки sms и регистрации ее нужно сделать по инвайтам. Чтобы: сотрудник мог получать sms только о себе, директор отдела об отделе и "босс" обо всем предприятии.
Также всю эту информацию нужно сделать доступной и на сайте (например, посредством личных сообщений)
Бюджет 25$(если возможно, то лучше, это реализовать модулемдля DLE)
Контакты:
icq:84186558
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