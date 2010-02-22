Сделать подписку на sms.

Нужно реализовать подписку на sms сообщения,посредствам двух операторов РБ (velcom, MTC).

http://websms.velcom.by/ru/services/web-sms/

http://freesms.mts.by/cgi-bin/cgi.exe?function=sms_send&isFree=1&referer1=mainsendsms

Подробнее:

Нужно сделать сайт, в административной части которого, можно будет создать БД предприятий/отдела/сотрудников. Далее редактор будет ежедневно "проставлять галочки" в базе напротив сотрудников, которых не было сегодня на работе, и будет осуществляться отправка sms.

По поводу отправки sms и регистрации ее нужно сделать по инвайтам. Чтобы: сотрудник мог получать sms только о себе, директор отдела об отделе и "босс" обо всем предприятии.

Также всю эту информацию нужно сделать доступной и на сайте (например, посредством личных сообщений)

Бюджет 25$(если возможно, то лучше, это реализовать модулемдля DLE)

Контакты:

icq:84186558