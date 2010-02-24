Приватный проект для VoVuS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка141 просмотр

Нужно собрать базу данных с сайта + форма на аяксе... всю информацию пришлю на почту..

15 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VoVuS
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$120
3 дня
Отличный программист.. рекомендую!
Очередное замечательное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

VoVuS
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад