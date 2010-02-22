Поддержка сайтов на ShopScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Здравствуйте!

Имеются 3 сайта на платформе ShopScript. Необходима их качественная поддержка(веб-мастеринг): улучшение дизайна и функционала, разработка модулей и внедрение, доработка дизайна, наполнение информацией, пользовательская поддержка.

Готовы работать за фиксированную оплату или за оплату по факту.

Работники принимаются уже с готовыми вариантами улучшения.

Нужно сделать сайты выше среди наших конкурентов!

В приложении ссылки на сайты

15 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров