Задание для codercvua

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Есть дизайн.. нужно запрограммировать его на джумлу.. вообщем сделать интернет магазин...

исходники пришлю на почту. магазин асек

Joomla
15 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

codercvua
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$250
14 дней
Программист очень хороший... рекомендую
Все как всегда четко, задача-работа-оплата. Приятно работать. Рекомендую

Заявки фрилансеров

codercvua
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад